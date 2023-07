France : comment expliquer l'origine des émeutes ?

Comment la France a-t-elle pu en arriver là ? Six jours après la mort du jeune Nahel et après plusieurs nuits d'émeutes, nous donnons la parole à Philippe Rio maire communiste de Grigny, à Damien Allouch maire socialiste d'Épinay-Sous-Sénart, et à Héléna Berkaoui, rédactrice en chef du Bondy Blog.