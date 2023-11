TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

France : deux morts après le passage de la tempête Ciaran

Par TV5MONDE N'DARICALING LOPPY

La tempête baptisée Ciaran a fait six morts en Europe, dont un en Belgique et deux en France. Dans l'Hexagone, les dégâts sont importants. Près d'un million de foyers sont privés d'électricité, pour la plupart en Bretagne et en Normandie.