4 min 24 s

France : d'importantes coupes dans l'aide au développement à prévoir

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

La France opère, depuis 2023, un revirement historique de sa politique d'aide publique au développement. La dernière proposition de budget propose une coupe de 35% de l'APD. On en parle avec Fabrice Ferrier, directeur du Think Thank Focus 2030.