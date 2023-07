TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

France : enquête Nahel, des révélations

Par TV5MONDE MAXIME ROCHARD

En France, le policier auteur du tir mortel sur Nahel maintenu en détention provisoire. Et selon un document que se sont procurés Le Monde et Le Parisien, le Parquet Général de Versailles note des incohérences entre le récit fait par les forces de l'ordre à la suite du drame et celui des passagers de la voiture, appuyé par des vidéos amateurs.