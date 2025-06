TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

France, Europe, Etats-Unis : la réindustrialisation est-elle un mirage ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI, ELISABETH GUEDEL

Construire des usines à tout va et se protéger de la concurrence pour créer des emplois ouvriers. La réindustrialisation est-elle vraiment la solution ? Décryptage avec Vincent Vicard, économiste, adjoint au Directeur du CEPI, depuis Bruxelles, Yvan Verougstraete, député européen Renew, vice-président de la Commission de l'industrie et notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.