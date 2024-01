TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

France : Gabriel Attal, la nouvelle vague à Matignon

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Gabriel Attal vient d'être propulsé à Matignon à 5 mois des élections européennes et après une année 2023 marquée par un 49.3 sur la réforme des retraites et une loi controversée sur l'immigration. Il voit dans sa nomination un symbole "d'audace et de mouvement". Portrait.