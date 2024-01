France : Gabriel Attal, le choix de l'audace ?

Gabriel Attal remplace Élisabeth Borne au poste de 1er ministre. Le président Emmanuel Macron a chargé l'ex-ministre des comptes publics et éphémère ministre de l'éducation nationale de former un gouvernement. Réactions du député RN Laurent Jacobelli et du député socialiste Arthur Delaporte.