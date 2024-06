France : Joe Biden en France pour "réaffirmer la coopération franco-américaine"

Le président américain, Joe Biden, et son épouse ont été accueillis, samedi 8 mai, en grande pompe, à Paris, pour une visite d'État. Cette journée hautement diplomatique était placée sous le signe de l'amitié franco-américaine. Quels sont les enjeux de la plus longue visite à l'étranger du dirigeant américain ? Pour Dominique Simonnet, écrivain et journaliste, spécialiste des États-Unis, auteur du livre "Les Grands jours qui ont changé l'Amérique", il s'agissait notamment de "réaffirmer des liens, cette coopération qui dure depuis que les deux démocraties existent."