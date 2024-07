TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 18 s

France : la déroute du camp macroniste

Par TV5MONDE Patrice Férus, Richard WERLY

Le Rassemblement national et ses alliés sont les grands gagnants de cette première manche des législatives. On en parle avec Richard Werly (Blick.fr) et le politologue Benjamin Biard, chercheur au Centre de recherche et d'information sociopolitique, le CRISP.