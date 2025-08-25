TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 7 s

France : l'ambassadeur américain convoqué

Par TV5MONDE Philippine De Clermont-Tonnerre

Dans une lettre, l'ambassadeur américain Charles Kushner a vivement critiqué Emmanuel Macron sur son manque d'action contre l'antisémitisme. Ces propos ont provoqué la colère de l'Élysée, qui a convoqué le diplomate ce lundi à Paris.