France : le droit du sol en danger ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Le droit du sol existe dans la loi française depuis plus de 500 ans! Qu'est-ce que le droit du sol ? Peut-il être abrogé ? Patrick Weil, historien et directeur de recherche au CNRS et Jules Lepoutre, professeur de droit public à l'Université Côte d'Azur, Nice.