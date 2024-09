TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

17 min 56 s

France : le gouvernement Barnier, marqué à droite, déjà fragilisé

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Après plus de deux mois de crise politique, le nouveau Premier ministre Michel Barnier va devoir imposer son équipe, marquée à droite et déjà très critiquée par les oppositions. On en parle avec Perrine Tarneaud, directrice de l'information à Public Sénat et Richard Werly, correspondant en France du média suisse Blick.