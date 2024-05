TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 49 s

France : le musée Soulages fête ses dix ans d'existence

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Le Musée Soulages de Rodez abrite la plus complète et la plus importante collection des oeuvres du peintre Pierre Soulages. Le maître du noir, décliné sous toutes ses nuances, est mort à 103 ans le 25 octobre 2022.