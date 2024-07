TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

19 min 8 s

France : les législatives vues de l'étranger

Par TV5MONDE Richard WERLY, MOHAMED KACI, VALERIE DUPOND

Comment les élections législatives anticipées françaises et leurs résultats ont-ils été perçus en Europe ? Qu'est-ce que leur issue change au niveau diplomatique ? Richard Werly, correspondant en France du site d'information suisse Blick, nos correspondants à Rome et à Berlin, respectivement Valérie Dupont et David Philippot, et notre éditorialiste, Slimane Zeghidour, analysent l'événement.