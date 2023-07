France : quatrième nuit d'émeutes

Par TV5MONDE ELSA ASSALIT

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 1 minute 31 secondes

Plus de 1 300 personnes arrêtées, 79 policiers et gendarmes blessés. Des villes comme Marseille et Lyon demandent du renfort suite aux quatre nuits d'émeutes, déclenchées par la mort de Nahel, victime du tir d'un policier, à Nanterre. Emmanuel Macron reporte sa visite d'Etat en Allemagne.