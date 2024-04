TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

France : quel bilan pour Gabriel Attal ?

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Le premier français Gabriel Attal a-t-il réussi à imprimer sa marque et à donner un nouveau souffle à la majorité ? Les Européennes du juin seront un scrutin-test pour le camp présidentiel. Mais pour l'instant, l'extrême-droite reste en tête des sondages. Décryptage avec Élisabeth Pineau, correspondante de l'agence Reuters à l'Élysée et à Matignon et Eva Morletto, correspondante à Paris du magazine italien Grazia.