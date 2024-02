France : quel rôle peut jouer Emmanuel Macron sur la scène internationale ?

Emmanuel Macron tente de peser dans les dossiers internationaux les plus brûlants : la mort d'Alexeï Navalny en Russie, la guerre en Ukraine ou encore l'offensive israélienne dans la Bande de Gaza. Mais pour quel résultat ? Décryptage avec Benjamin Morell, maitre de Conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, et Arnaud Bénédetti, Professeur associé à l'université Paris Sorbonne, Rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire.