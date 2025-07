TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 37 s

France - Russie : long coup de téléphone entre Macron et Poutine

Par TV5MONDE Demet KORKMAZ

Il n'y avait plus eu de contact direct entre eux, depuis presque trois ans, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont échangé, le 1er juilet, durant plus de deux heures au téléphone. Décryptage avec Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France à Moscou.