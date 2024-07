TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

18 min 45 s

France : tensions et tractations après les législatives anticipées

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Les négociations se poursuivent en France, après les législatives anticipées, pour tenter de constituer des groupes politiques à l'Assemblée. L'échéance est fixée au 18 juillet. Perrine Tarneaud, directrice de l'information de Public Sénat et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, décryptent les man?uvres en cours et envisagent la gouvernabilité du pays.