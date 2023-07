France : Un 14 Juillet entre "forces morales" et polémique indienne

Ce défilé du 14 juillet voulait célébrer "les forces morales" des troupes de l'armée française, avec notamment la présence des jeunes volontaires du service civique. Pour en parler avec nous : Vaiju Naravane, correspondante à Paris pour le site d'information indien en ligne "The Wire", et deux jeunes femmes engagées, l'Indienne Aditi Shanmugam et la Roumaine Ioana Olimpia Ene.