56 s

France : un épisode de houle cyclonique dans le Sud-Ouest du pays

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Suite au passage de l'ouragan Erin qui a traversé l'océan Atlantique, un épisode de houle cyclonique va toucher le Sud-Ouest de la France ces prochaines heures, avec des vagues puissantes pouvant atteindre 5 mètres de haut.