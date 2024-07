TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

19 min 9 s

France : une nouvelle Assemblée nationale sans majorité absolue

Par TV5MONDE MOHAMED KACI, LOLA COLLOMBAT, SOPHIE GOLSTEIN

L'absence de majorité absolue pour les trois blocs issus des législatives anticipées pose la question de la future gouvernance du pays. Jean-Philippe Moinet, politologue, auteur, fondateur et directeur de la Revue Civique souligne que l'un des enseignements du scrutin est que "les Français, dans une très large majorité, ont exprimé un "non" franc et massif aux partis d'extrême-droite." Didier Maus, constitutionnaliste et président émérite de l'Association française de droit constitutionnel pointe que le président Emmanuel Macron "n'a pas vraiment refusé la démission de Gabriel Attal mais l'a reporté."