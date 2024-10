TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 51 s

Francophonie : bilingue à Harlem !

Par TV5MONDE CATHERINE FRANÇOIS

Gros plan sur une école new-yorkaise où les cours sont donnés en anglais et en français. La New York French American Charter School est l'un des établissements publics qui a bénéficié du programme French For All, le Français Pour Tous.