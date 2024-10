TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Francophonie et tensions géopolitiques

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Le XIXe Sommet de la francophonie, à forts enjeux géopolitique, s'ouvre le 4 octobre, à Villers-Cotterêts, en France. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Décryptage avec Vincent Hugeux, journaliste, enseignant à Sciences Po, Nicolas Vercken directeur des campagnes et du plaidoyer chez Oxfam France, et Blaise Ndala, écrivain congolais.