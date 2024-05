Francophonie, laïcité, bonne gouvernance... La Belgique selon les fédéralistes

Les préoccupations nationales et européennes se télescopent en Belgique. Le 9 Juin, le Plat Pays va vivre un marathon électoral avec l'organisation de scrutins législatifs et régionaux, en plus des élections européennes. Le parti d'extrême-droite, le Vlaams Belang, pourrait bien devenir la première formation du pays. François De Smet, président du parti Défi et candidat centriste, revient sur cette échéance. Et s'inquiète notamment de la menace que font peser les narcotrafiquants sur la stabilité belge.