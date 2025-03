TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Francophonie : le goût des nuances de la langue française

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

À l'occasion du mois de la francophonie qui s'achève, nous recevons Emmanuel Maury, haut fonctionnaire, historien et écrivain, auteur notamment de "Le Goût de la francophonie". Différents auteurs et autrices se succèdent à travers des textes méticuleusement sélectionnés : une manière légère de découvrir la richesse et les nuances de la langue française, dispersées aux quatre coins du monde.