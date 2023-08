TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 42 s

Gabon : couvre-feu et tensions après la présidentielle

Par TV5MONDE OUMY DIALLO

Très peu d'informations filtrent du Gabon depuis l'instauration d'un couvre-feu, au soir du dimanche 27 août. Le gouvernement a coupé internet et la diffusion des médias comme TV5Monde, France24 et RFI. Le gouvernement justifie ces mesures, prises peu avant la fin du triple scrutin (présidentielle, législatives, locales), afin de lutter "contre la propagation de fausses informations et d'éventuelles violences".