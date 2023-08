TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Gainsbourg en parole et en musique

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Serge Gainsbourg encore et toujours ! Un superbe album de reprises de ces morceaux en mode jazz et une exposition sur ses textes et inspirations littéraires mettent à l'honneur cet artiste inoubliable. Gainsbourg en parole et en musique, reportage.