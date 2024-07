TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 52 s

Gaza : des conditions sanitaires de plus en plus dégradées

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

Conséquences du conflit et des attaques d'Israël, les conditions sanitaires sont de plus en plus dégradées dans la bande de Gaza. Les enfants sont particulièrement vulnérables