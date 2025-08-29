Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
1 min 54 s
Gaza : Israël poursuit son offensive
Le
29 Aoû. 2025 à 09h10 (TU)
Mis à jour le
29 Aoû. 2025 à 09h17 (TU)
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
26 Palestiniens ont été tués en quelques heures. L'ONU dénonce « une horreur sans fin » et parle d'un point de rupture.
International
À la une
Afrique
Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?
Afrique
Sénégal: Bassirou Diomaye Diomaye et Ousmane Sonko, un duo inséparable?
International
Argentine: Milei dénonce "un groupe violent" responsable des jets de projectiles et nie toute corruption
mémoire
France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda
International
Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles
International
Le Danemark s'excuse pour les stérilisations forcées au Groenland
International
Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah
Terriennes
"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec
Restitution
"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera
International
Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand
