Chargement du lecteur...
1 min 54 s
Partager

Gaza : Israël poursuit son offensive

Le
29 Aoû. 2025 à 09h10 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
26 Palestiniens ont été tués en quelques heures. L'ONU dénonce « une horreur sans fin » et parle d'un point de rupture.
International

À la une

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?

Afrique

Sénégal: Bassirou Diomaye Diomaye et Ousmane Sonko, un duo inséparable?

International

Argentine: Milei dénonce "un groupe violent" responsable des jets de projectiles et nie toute corruption

mémoire

France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

International

Le Danemark s'excuse pour les stérilisations forcées au Groenland

International

Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand