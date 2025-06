TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Gaza : "l'appel de Paris" pour une solution à deux États

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Les récents bombardements entre Israël et l'Iran entravent les efforts diplomatiques en lien avec la situation à Gaza. Pour en parler, nous recevons Amal Amélia Lakrafi, députée des Français de l'étranger, déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et membre fondatrice du Comité de liaison Israël-Palestine lancé en fin de semaine au cours d'une conférence inédite : "L'appel de Paris pour la solution à deux États, la paix et la sécurité régionale".