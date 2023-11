Gaza : les hôpitaux dans une situation grave et dangereuse selon l'OMS

Une situation grave et dangeureuse selon l'OMS. Les hôpitaux du nord de Gaza se retrouvent pris au piège des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. 27 patients et 7 bébés sont morts à l'hopital al-Shifa, d'après un nouveau bilan du mouvement islamiste palestinien.