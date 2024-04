TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Gaza : l'Hôpital al-Shifa complètement détruit

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

C'était le plus grand hôpital de Gaza et le mieux équipé. L'Hôpital Al-Shifa n'est plus qu'un tas de ruines, avec des cadavres ensevelis sous les décombres.