Gaza : l'ONU ordonne à Israël de stopper son offensive militaire à Rafah

La plus haute juridiction de l'ONU ordonne à Israël de stopper son offensive à Rafah. Elle évoque une possible "destruction physique" des Palestiniens de Gaza. Elle réclame aussi la libération immédiate et inconditionnelle des otages du Hamas. Décryptage avec l'avocat international Johann Soufi et notre éditorialiste Slimane Zeghidour.