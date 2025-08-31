Chargement du lecteur...
3 min 5 s
Gaza : une nouvelle flottille, version XXL

31 Aoû. 2025 à 21h17 (TU)
TV5MONDE
ESTELLE MARTIN
Pour parler de cette nouvelle flottille pour Gaza qui regroupe de nombreux bateaux venant de différents ports du monde, nous recevons Hicham El Ghaoui, médecin urgentiste. IL embarquera lui-même la semaine prochaine depuis la Sicile.
