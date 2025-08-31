TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Gaza : une nouvelle flottille, version XXL

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

Pour parler de cette nouvelle flottille pour Gaza qui regroupe de nombreux bateaux venant de différents ports du monde, nous recevons Hicham El Ghaoui, médecin urgentiste. IL embarquera lui-même la semaine prochaine depuis la Sicile.