A Gaza, une "tragédie sanitaire" se profile

Par TV5MONDE GUILLAUME VILLADIER

La Bande de Gaza subit depuis 44 jours un siège total. La pénurie d'eau et menace des centaines de millliers de Palestiniens selon l'organisation humanitaire Care. La farine et le pain se font de plus en plus rare.