Génocide des Yézidis : le difficile chemin vers la justice et la reconstruction

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Pour la première fois en France, un djihadiste français va être jugé pour crime contre l'humanité et génocide à l'encontre de 11 femmes et enfants yézidis en Syrie entre 2014 et 2016. En plateau Clémence Bectarte, avocate des parties civiles et Pascale Bourgaux, journaliste au service Culture de TV5Monde a réalisé "Hawar, nos enfants bannis" qui raconte la détresse des femmes yézidies survivantes de Daech.