"Géopolitique du sable", une ressource stratégique

Depuis les années 2000, la demande en sable a triplé dans le monde. De quoi faire de cette ressource a priori banale un bien aussi précieux que stratégique. On en parle avec Julien Bueb, spécialiste en économie de l'environnement et des matières premières et auteur de "Géopolitique du sable", aux éditions Le Cavalier Bleu.