Géopolitique : les États-Unis, puissance sur le déclin ?

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Le complexe militaro-industriel américain menace-t-il désormais la paix dans le monde ? Notre éditorialiste Slimane Zeghidour et John Christopher Barry, enseignant-chercheur en géopolitique et auteur de l'essai « Requiem pour un empire - Les États-Unis et le piège afghan » en débattent.