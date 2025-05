TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

George Simion, figure de l'extrême-droite, favori de la présidentielle roumaine

Second "premier tour" de l'élection présidentielle en Roumanie. Le précédent avait été annulé il y a près de six mois pour des soupçons d'ingérence russe. Un retour aux urnes, donc, ce dimanche 4 mai, avec onze candidats en lice et à la clé, une possible nouvelle victoire de l'extrême-droite. Analyse avec la correspondante roumaine, à Paris, pour Aleph News, Marcela Feraru.