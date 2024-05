Géorgie : adoption définitive de la loi sur l'"influence étrangère"

Le parti au pouvoir vient de balayer le véto présidentiel et adopte définitivement la loi sur l'influence étrangère lors d'un nouveau vote au Parlement. La loi impose aux ONG ou média recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'"organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" et de se soumettre à un contrôle administratif.