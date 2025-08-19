Chargement du lecteur...
Ghana : quand l'océan efface la mémoire

Le
19 Aoû. 2025 à 20h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
JEAN-LUC EYGUESIER
Conséquence du dérèglement climatique, l'érosion marine menace le Fort Prinzenstein à Keta. Seuls 10 % de la structure d'origine de ce comptoir colonial construit à la fin du XVIIIe siècle par les Danois sont toujours intacts.
