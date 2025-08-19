TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 49 s

Ghana : quand l'océan efface la mémoire

Par TV5MONDE JEAN-LUC EYGUESIER

Conséquence du dérèglement climatique, l'érosion marine menace le Fort Prinzenstein à Keta. Seuls 10 % de la structure d'origine de ce comptoir colonial construit à la fin du XVIIIe siècle par les Danois sont toujours intacts.