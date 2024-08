TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand angle : Afghanistan, trois ans avec les Talibans

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Trois ans après le retour au pouvoir des Talibans, l'Afghanistan s'enfonce dans une crise sans précédent : chômage de masse, extrême pauvreté et droits des femmes toujours plus restreints. Quel avenir pour le pays ? Nous en parlons avec nos invités, Hamida Aman, journaliste, fondatrice de Begum TV et Radio, et Nicolas Jallot, grand reporter et réalisateur.