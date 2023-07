TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : au Niger, le coup de force qui déstabilise le Sahel

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Un coup d'Etat a eu lieu mercredi au Niger. Ses conséquences sur la zone du Sahel et ses répercussions même au-delà, on en parle avec Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique et Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique à TV5MONDE.