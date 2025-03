TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min 37 s

Grand Angle : distinguer le vrai du faux dans l'actualité internationale

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Nos dirigeants internationaux ont-ils encore le sens du réel ? Les récits manipulés, mensongers et même les fausses informations prennent de plus en plus de place dans la sphère politique et diplomatique. Cette dérive, on en parle avec Carole Lipsyc, auteure de "La dérive du réel" et Richard Werly, correspondant en France du média suisse Blick.