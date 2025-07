TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : Donald Trump et l'Afrique, des accords "gagnant-gagnant" ?

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Nouveau tournant pour les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique : fini l'aide aux pays africains et place au commerce. Un changement de paradigme voulu par la Maison-Blanche. Décryptage avec Seidik Abba, journaliste et écrivain, spécialiste du Sahel.