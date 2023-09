TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 38 s

Grand Angle : en Iran, la contestation continue

Par TV5MONDE

Il y a un an jour pour jour, la mort de Mahsa Amini a provoqué la révolte du peuple iranien et donné naissance au mouvement Femme-Vie-Liberté. Pour en parler, nous recevons Carole André-Dessornes, chercheure associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des rapports de forces et des violences au Moyen-Orient.