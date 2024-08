TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Grand Angle : Israël-Liban, la dangereuse escalade

Entre craintes d'une guerre élargie au Proche-Orient et crise économique qui s'éternise, le Liban est sous tension. Quels sont les scénarios pour l'avenir et comment la population s'y prépare-t-elle ? Nous posons ces questions à nos invités, Ziad Majed, politiste, professeur à l'Université américaine de Paris, Karim Émile Bitar, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, et Wissam Sharaf, correspondant de TV5MONDE à Beyrouth.