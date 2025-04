TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 31 s

Grand Angle : Joséphine Baker, toujours une icône 50 ans après sa disparition

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Artiste, militante, résistante... Symbole de liberté et de lutte contre les discriminations, Joséphine Baker est morte il y a exactement 50 ans. Que reste-t-il aujourd'hui de son héritage ? On en parle avec son fils adoptif Brian Bouillon-Baker et l'essayiste Laurent Kupferman, qui lui consacre un documentaire.