9 min 34 s

Grand angle : la lutte contre la faim dans le monde

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

La faim dans le monde gagne du terrain. De Gaza à la RDC en passant par le Soudan et la Birmanie. On en parle avec 2 responsables humanitaires d'Action Contre la Faim et du Programme Alimentaire Mondial.